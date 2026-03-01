В КСИР заявили о гибели командующего Мохаммада Пакпура

Корпус стражей исламской революции подтвердил, что командующий Мохаммад Пакпур погиб при ударах США и Израиля. Главкомом КСИР стал Ахмад Вахиди, сообщил портал Khabar online .

Ранее Иран подтвердил гибель высшего командования вооруженных сил Ирана в ходе ударов Израиля и США, в том числе аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооруженных сил Ирана.

Также погибли министр обороны Азиз Насирзаде, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Ранее смерть Хаменеи подтвердили несколько государственных информационных агентств. Аятолла погиб на рабочем месте в резиденции в Тегеране утром 28 февраля. Правительство объявило семь дней выходных и 40-дневный траур.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что резиденцию Хаменеи разрушили. Президент США Дональд Трамп назвал аятоллу одним из самых злых людей в истории.