В Израиле заявили, что Нетаньяху показали фото с телом Хаменеи
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху якобы показали видеозапись, на которой было видно тело верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщил телеграм-канал «9 канал Израиль».
Телеканал также опубликовал кадры удара по комплексу, в котором, предположительно, находился аятолла на момент его ликвидации.
«Окончательно: видеообращение Али Хаменеи не состоится», — уточнили авторы канала.
Американский телеканал CNN также сообщил, что у Израиля якобы имеется фотография мертвого тела аятоллы Али Хаменеи.
Ранее в Иране подтвердили, что при атаке США и Израиля погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера Ирана. Кроме того, в результате американо-израильской вооруженной агрессии погибли 118 учеников начальной школы в округе Минаб.