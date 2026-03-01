В Израиле заявили, что Нетаньяху показали фото с телом Хаменеи

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху якобы показали видеозапись, на которой было видно тело верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщил телеграм-канал «9 канал Израиль» .

Телеканал также опубликовал кадры удара по комплексу, в котором, предположительно, находился аятолла на момент его ликвидации.

«Окончательно: видеообращение Али Хаменеи не состоится», — уточнили авторы канала.

Американский телеканал CNN также сообщил, что у Израиля якобы имеется фотография мертвого тела аятоллы Али Хаменеи.

Ранее в Иране подтвердили, что при атаке США и Израиля погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера Ирана. Кроме того, в результате американо-израильской вооруженной агрессии погибли 118 учеников начальной школы в округе Минаб.