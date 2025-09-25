В Кремле заявили об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ

Песков: Россия ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Российские власти ждут реакции со стороны США на предложение по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все приветствовали такой подход президента России Владимира Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса», — процитировало его РИА «Новости».

Песков добавил, что мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным для стратегической стабильности и безопасности.

Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. На этом фоне Путин объявил, что Россия продолжит соблюдать все нормы еще год, при условии что Соединенные Штаты станут действовать подобным образом.

В Белом доме отмечали, что президент США ознакомился с предложением и позже выскажется на эту тему.