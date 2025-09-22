Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

Белый дом: Трамп позже лично выскажется о предложении Путина о ДСНВ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина продлить на год действие ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент в курсе этого предложения. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — сказала она.

Путин ранее заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова продолжать придерживаться ограничений, согласно ДСНВ. Он отметил, что это принесет результат, только если американские власти ответят взаимностью.

Позже исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл призвал Трампа ответить согласием на предложение российского коллеги. По его словам, документ позволит решить сложные вопросы, с которыми давно ведут борьбу обе страны.