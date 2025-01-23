Кремль заявил о готовности к равноправному диалогу с США

Песков: Россия не получала от США сигнала к диалогу

Россия готова к равноправному диалогу с США, но сигналов от американской стороны пока не поступало. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил», — добавил официальный представитель Кремля.

Этот диалог имел место при первом президентстве Трампа, напомнил Песков.

Он также высказался о решении российского лидера поздравить республиканца с победой на выборах. По словам Пескова, Путин посчитал это целесообразным.

Представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне. Песков подчеркнул, что Россия не согласна с такими заявлениями.

Ранее американский лидер призвал российские власти завершить спецоперацию и пригрозил новыми санкциями. Такую стратегию Трампа назвали тупиковой и ошибочной.