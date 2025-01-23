Ультиматумы Трампа России назвали тупиковой и ошибочной стратегией

Депутат Ивлев: Трамп избрал тупиковую стратегию в диалоге с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Со стороны республиканца пока нет никаких серьезных позиций в решении украинского вопроса.

«Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — это пустой разговор, и он не для России», — подчеркнул парламентарий.

Заявление Трампа о новых антироссийских санкциях напоминает ситуацию в американском бейсболе, когда игра еще не началась, а спортсмен бросил мяч мимо страйк-зоны. В итоге — штраф, отметил эксперт.

Американский лидер призвал Россию завершить спецоперацию, пригрозив новыми рестрикциями. Депутат Михаил Шеремет подчеркнул, что Трампу не стоит разговаривать с государством с позиции силы.