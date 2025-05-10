Песков: Россия надеется, что помощь США и Трампа принесет больше мудрости Киеву

Россия рассчитывает, что посредничество американского президента Дональда Трампа и США поможет принести больше мудрости и политической воли киевскому режиму. Об этом телеканалу ABC News сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что посредничество президента Трампа и США поможет нам принести немного больше политической мудрости и воли, немного больше гибкости киевскому режиму», — сказал он.

Песков отмечал, что в течение временного перемирия поставки западного оружия Украине должны прекратиться. Официальный представитель Кремля заявлял, что в противном случае киевский режим получит преимущество и продолжит тотальную мобилизацию внутри страны, перебрасывая новые войска на фронт.

Также пресс-секретарь президента подчеркивал, что Россия сразу поддержала предложенную главой Белого дома Дональдом Трампом идею 30-дневного перемирия, но с необходимостью учесть нюансы.