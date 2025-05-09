В Кремле оценили предложение о 30-дневном перемирии

Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, предложенную президентом США Дональдом Трампом, но с необходимостью учесть нюансы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, она была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов. Не найдя ответа на которые предметно говорить очень сложно об этом», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что без ответа на решение возникших препятствий сложно говорить о перемирии предметно.

Песков добавил, что российская сторона признательна Трампу за усилия по урегулированию конфликта и будет приветствовать интерес по этому вопросу со стороны других стран.

Так он оценил заявление президента США о намерении привлечь к мирному урегулированию конфликта на Украине Турцию и Китай.

«Надо ждать, когда он попросит, какая будет реакция стран — мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех стран», — подчеркнул Песков.

Сейчас ВС России анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне трехдневного перемирия. По данным Минобороны, со стороны украинских боевиков зафиксировали около пяти тысяч нарушений режима прекращения огня, отмечал телеканал «Звезда».