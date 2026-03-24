В Кремле ответили на сообщения об ударах Израиля по судам с российским оружием

Песков не подтвердил удары Израиля по судам с якобы российским оружием

В Кремле не располагают информацией о якобы ударах Израиля по судам с российским оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счет», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее, 19 марта, Армия обороны Израиля заявила, что атаковала иранские корабли и инфраструктуру в Каспийском море.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что Россия заметила целый набор противоречивых заявлений по ближневосточному конфликту, и что происходит в действительности — неизвестно.

Несмотря на это, глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы к содействию в урегулировании противоречий в зоне Персидского залива. Эту позицию он подтвердил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта.