Песков: идет целый набор противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана

Россия зафиксировала целый набор противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, неизвестно, как обстоит дело на самом деле. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим, и как обстоят дела на самом деле, мы не знаем», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил, что до начала боевых действий переговоры Ирана и США продвигались успешно, а республика подтверждала готовность к мирному урегулированию.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российскую сторону за разностороннюю помощь на фоне атак Израиля и США.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия была и остается надежным и верным партнером Ирана, а также пожелал народу республики достойно преодолеть суровые испытания