Россия выразила готовность помочь с достижением мира на Ближнем Востоке

Лавров: Россия готова к содействию в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Россия готова содействовать мирному урегулированию противоречий на Ближнем Востоке. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, сообщил МИД России .

Главы внешнеполитических ведомств обсудили резкое обострение военно-политической ситуации в зоне Персидского залива на фоне действий США и Израиля против Ирана.

Лавров и Абдельати подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать коллективные политико-дипломатические усилия для снижения напряженности в регионе.

Российский министр заявил, что Москва готова оказывать всестороннее содействие урегулированию существующих противоречий мирными средствами, исходя из необходимости учитывать интересы всех государств региона и избегая двойных стандартов.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Стороны также затронули отдельные вопросы дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества, включая график будущих двусторонних мероприятий.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за разностороннюю помощь России на фоне атак со стороны США и Израиля.