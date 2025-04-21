В Кремле ответили на слухи о приезде Трампа в Москву 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слухи о приезде американского президента Дональда Трампа в Москву 9 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Речи не шло об этом», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее Песков ответил на вопрос о будущей встрече российского и американского лидеров. По его словам, Путин встретится с главой Соединенных Штатов, но только тогда, когда для этого наступит соответствующее время.
Официальный представитель Кремля добавил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию стал дополнительным шагом к этой встрече. Переговоры российского лидера с Уиткоффом длились больше четырех часов.
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