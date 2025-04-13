В Кремле ответили на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но в соответствующее время. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к встрече глав государств нужно подготовиться. Песков отметил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву станет дополнительным шагом к встрече в формате «Путин — Трамп».

«Встреча состоится, но в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — сказал Песков.

Уиткофф несколько дней назад посетил Санкт-Петербург, где провел переговоры с Путиным. Приватное мероприятие продолжалось 4,5 часа в полностью закрытом формате.

Переговоры политиков состоялись в здании Президентской библиотеки имени Ельцина. Путин и Уиткофф в том числе обсуждали аспекты урегулирования конфликта на Украине.

В Белом доме ранее выразили надежду, что эти переговоры поспособствуют заключению мирного соглашения.