В Кремле оценили слова Арестовича о передаче России Крыма и четырех областей
Песков: Арестович не способен отражать точку зрения киевского режима
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в настоящее время не способен отражать точку зрения киевского режима. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Послушайте, сейчас вряд ли Арестович способен отражать точку зрения киевского режима», — заявил Песков, комментируя его предложение передать России четыре региона, но без признания их российского статуса.
В интервью журналистке Ксении Собчак политик заявлял, что на месте президента Украины согласился бы удовлетворить основные условия России и передать ей четыре области и Крым на условиях ГДР и ФРГ. Также он выразил восхищение действиями Владимира Путина.