Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в настоящее время не способен отражать точку зрения киевского режима. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Послушайте, сейчас вряд ли Арестович способен отражать точку зрения киевского режима», — заявил Песков, комментируя его предложение передать России четыре региона, но без признания их российского статуса.

В интервью журналистке Ксении Собчак политик заявлял, что на месте президента Украины согласился бы удовлетворить основные условия России и передать ей четыре области и Крым на условиях ГДР и ФРГ. Также он выразил восхищение действиями Владимира Путина.