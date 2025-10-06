«Отдаю четыре области и Крым». Арестович раскрыл свой президентский план по Украине

Арестович заявил, что «отдал» бы России четыре области и Крым

Опальный украинский политик Алексей Арестович, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что, будь он президентом республики, сразу бы «отдал» РФ четыре области и Крым. Такими планами экс-советник главы офиса Владимира Зеленского поделился в интервью с Ксенией Собчак.

«Конкретно я предлагаю следующее. Просматриваем условия. Например, мы пойдем по ключевым требованиям России. Четыре области, Крым, обеспечение прав русскоязычного населения и Церкви», — сказал Арестович.

Когда Собчак переспросила, правильно ли она поняла, что речь идет о том, что Украина «отдает четыре области», тот дал утвердительный ответ.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях ФРГ и ГДР», — уточнил политик.