Арестович объяснил свое восхищение решениями Путина

Президент России Владимир Путин всегда достигает целей в международной политике, которые ставит перед собой, что можно увидеть по ходу специальной военной операции. Об этом в интервью журналисту Ксении Собчак заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что не скрывает своего восхищениями решениями российского лидера на международной арене, о чем всегда прямо заявлял.

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы», — заявил Арестович.

Он добавил, что на месте Путина действовал бы намного жестче во внешней политике.

В ходе интервью Ксении Собчак бывший советник главы офиса президента Украины заявил, что, если бы стал лидером страны, то вступил бы в переговоры с Путиным для обсуждения всех проблемных вопросов, которые накопились между странами с 1991 года.

По его словам, полная смена политического вектора на Украине изменит отношение со стороны России, которая перестанет видеть угрозу в соседней стране.