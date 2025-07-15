Медведев заявил, что Россия не заметила театрального ультиматума Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа являются «декоративным ультиматумом», который Москва даже не заметила. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — написал он на английском языке.

Накануне Трамп выступил с заявлением о том, что он очень недоволен Россией. Американский лидер заявил о намерении ввести жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет заключен договор по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Позже журналисты издания Der Spiegel сообщили, что итоги громкого заявления Трампа о России не оправдали надежд Европы.

Представителей европейских стран разочаровало предложение президента США о введении 100-процентных пошлин на торговых партнеров России, поскольку подобная мера не слишком сильно повлияла бы на российскую экономику.