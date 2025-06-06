В Кремле отказались комментировать перепалку Трампа с Маском

Россия считает перепалку между Дональдом Трампом и Илоном Маском внутренним делом США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы никаким образом не собираемся вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией», — добавил он.

По мнению Пескова, ссора никак не повлияет на урегулирование конфликта на Украине, поскольку у Трампа как у главы государства и без того было одновременно много задач.

В мае Маск покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE), а затем раскритиковал законопроект о сокращении бюджетных расходов, который внес лично Трамп. В ответ президент США заявил, что разочарован в бизнесмене, поскольку до этого во многом ему помогал.

В отместку основатель Tesla и SpaceX сообщил, что Трамп не рассекретил материалы дела экс-финансиста Джеффри Эпштейна о растлении малолетних, поскольку там есть и его собственная фамилия.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в шутку предложил Трампу и Маску посредничество в примирении взамен на акции Starlink.