«Не ссорьтесь, ребята». Медведев пошутил о перепалке Маска и Трампа

Медведев заявил о готовности помирить Трампа и Маска за акции Starlink

Разразившийся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим соратником предпринимателем Илоном Маском привлек внимание первого заместителя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. На своей странице в социальной сети X он пошутил, что готов помирить бывших союзников за разумную плату.

«Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев.

Тлеющий несколько недель конфликт Маска и Трампа из-за налогового законопроекта вечером в минувший четверг, 5 июня, вылился в публичное пространство. Бывший главный спонсор Республиканской партии США критиковал подготовленную президентом США инициативу и вывел его из себя.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. В своей социальной сети Truth Social он написал, что разочарован Маском, и подчеркнул, что предприниматель знал о содержании законопроекта, но критиковать его начал только после ухода из Белого дома.

Маск в ответ обвинил лидера страны во лжи и подчеркнул, что без его поддержки Трамп рисковал проиграть выборы.

Перепалка дошла до взаимных оскорблений и реальных угроз. Трамп объявил, что разрывает все государственные контракты с компаниями Маска, предприниматель ответил, что начал вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.

Пока самые серьезные потери в конфликте понес Илон Маск. По данным Bloomberg, бизнесмен за минувшую ночь потерял почти 34 миллиарда долларов на падении акций компании Tesla.