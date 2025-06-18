Заявление президента США Дональда Трампа о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным было образным. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.
«Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна политическими событиями, что подразумевается ретроспектива в последние три-четыре дня как минимум», — отметил пресс-секретарь президента.
Ранее в беседе с журналистами Трамп заявил, что вчера у него состоялся разговор с Путиным и тот предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись 14 июня. В разговоре с американским коллегой Путин заявил, что осуждает военную операцию Израиля против Ирана. Также он подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Мать помогла сыну закопать тело убитой им в Подмосковье девушки
В российских школах будут готовить гонщиков дронов
Больные россияне смогут покинуть Израиль санитарным рейсом
В Кремле опровергли слова Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Выставку деревянных игрушек открыли в Серпухове
В стационаре центра охраны материнства и детства в Люберцах проведут капремонт
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте