Путин переговорил с Трампом. О чем шла речь

Путин и Трамп провели разговор о Ближнем Востоке и Украине

О переговорах лидеров двух стран прессе рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств говорили 50 минут.

По словам представителя Кремля, лидеры России и США сосредоточили внимание на опасной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что осуждает военную операцию Израиля против Ирана.

Он также выразил серьезную обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.

Ушаков рассказал, что обсуждение касалось не только Ближнего Востока, но и украинской повестки. Президент России подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня, как ранее было согласовано.

Дональд Трамп, по информации Кремля, отметил заинтересованность США в скорейшем завершении украинского конфликта. В начале июня представитель Кремля говорил, что пока планов по новому раунду переговоров с Украиной нет.

Диалог двух лидеров затронул сразу несколько ключевых мировых тем — от войны на Ближнем Востоке до перспектив мирных переговоров по Украине.

Телефонный разговор Владимир Путин проводил с Дональдом Трампом и в мае 2025 года. Стороны подробно обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения. Трамп при этом заявил, что видит Россию одним из важнейших партнеров США.