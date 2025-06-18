Трамп рассказал о неожиданном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным и тот предложил свое посредничество в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Трансляцию вел телеканал Fox News .

«Я вчера с ним говорил — он, кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?» — заявил журналистам Трамп.

По официальной информации, последний разговор двух лидеров состоялся в день рождения Трампа — 14 июня. Путин поздравил коллегу с праздником, и они обсудили ирано-израильский конфликт.

Также в беседе с журналистами американский президент выразил уверенность, что с конфликтом на Украине «удастся разобраться».

Россия ранее предлагала услуги посредника при разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Трамп также выразил готовность к контактам с Россией, если Путин станет посредником в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем.

Вступление США в конфликт Ирана и Израиля грозит выходом противостояния за рамки двух государств, отметили «Известия». Ключевыми Трамп назвал ближайшие 24-48 часов.