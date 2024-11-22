Медведев предупредил западных спонсоров Украины об ответе России

Входящие в НАТО страны стали полноправными участниками конфликта на Украине. Своими действиями они только усиливают эскалацию и вынуждают Россию на ответ. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отрывок из беседы с журналистами он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что западные страны сегодня не только предоставляют вооружение и деньги украинскому режиму, но и дают координаты для ударов по территории России и управляют действиями дальнобойных ракет. Поэтому можно считать, что они вступили в прямой конфликт.

Медведев напомнил, что президент России Владимир Путин закончил свое вечернее обращение словами «Ответ обязательно будет».

«Это касается и того, что уже произошло, и дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств», — добавил заместитель председатель Совета безопасности.

Путин в своем вечернем обращении заявил, что российские войска впервые применили баллистическую ракету «Орешник», поразив военное предприятие в Днепропетровске. Глава государства подчеркнул, что Россия оставляет за собой право наносить ответные удары по военным объектам стран, чье оружие применили против нее. Такой же ответ последует на все случаи эскалации или агрессивных действий.