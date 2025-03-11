Трамп заявил о планах поговорить на этой неделе с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным уже на этой неделе. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Sky News .

По словам республиканца, он рассчитывает на то, что сможет добиться полного прекращения огня на Украине, причем в самые ближайшие дни.

Трамп считает, что согласие Путина на прекращение огня, на которое он надеется, ознаменует собой «75% пути» к урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома также заявил, что представители США и России проведут встречу по Украине 11 или 12 марта.

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между американскими и украинскими делегациями. По итогам встречи со стороны Киева прозвучала готовность принять предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, а также заключить соглашение по полезным ископаемым.