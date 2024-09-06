США не первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, хотя она этого не делает. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал подобные обвинения чушью.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.

Кроме того, Путин выразил надежду, что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.

В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.