Антонов: Россия будет работать с тем президентом США, которого выберет народ

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг обвинения США в якобы попытках вмешательства России в местные выборы, подчеркнув, что Москва не имеет предпочтений относительно будущего лидера страны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что власти России будут работать с тем президентом, которого выберет американский народ.

«Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее», — заявил российский дипломат.

Он также выразил уверенность, что по мере приближения выборов «антироссийская критика» усилится. Антонов добавил, что США так и не предоставили доказательства предполагаемого вмешательства России в выборы: «Мы не слышим ничего, кроме пустых слов».

Ранее Антонов заявил о принятом российскими властями решении в качестве ответа на атаку ВСУ на приграничные районы Курской области.