Путин понадеялся на отказ Харрис от санкционной политики Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп ввел против России колоссальное количество санкций, напомнил президент Владимир Путин на заседании ВЭФ. Он выразил надежду, что в случае победы на выборах кандидат Камала Харрис не повторит эти шаги.

«Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», — сказал российский лидер.

Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это значит, что у нее все хорошо, добавил глава государства.

Голосование за нового президента пройдет в США в ноябре. Россия уважительно отнесется к выбору американцев, подчеркнул Путин. По его словам, действующего лидера США Джо Байдена фактически сняли с президентской гонки, сообщил RT.