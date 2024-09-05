Путин понадеялся на отказ Харрис от санкционной политики Трампа

Путин: Трамп ввел против России огромное количество санкций

Li Rui/XinHua
Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп ввел против России колоссальное количество санкций, напомнил президент Владимир Путин на заседании ВЭФ. Он выразил надежду, что в случае победы на выборах кандидат Камала Харрис не повторит эти шаги.

«Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», — сказал российский лидер.

Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это значит, что у нее все хорошо, добавил глава государства.

Голосование за нового президента пройдет в США в ноябре. Россия уважительно отнесется к выбору американцев, подчеркнул Путин. По его словам, действующего лидера США Джо Байдена фактически сняли с президентской гонки, сообщил RT.

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