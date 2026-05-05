Фейк: за публикацию видео с насилием над животным посадят на шесть лет

Поправки в закон об ответственном обращении с животными обросли слухами

В социальных сетях разошлась информация, что подписанные президентом России Владимиром Путиным поправки в закон об ответственном обращении с животными ужесточили наказание за публикацию живодерских кадров. Теперь распространители видео с издевательствами над зверями якобы получат до шести лет колонии или штраф в пять миллионов рублей. Авторы этих сообщений невнимательно прочитали сам текст поправок и смешали их со статьей Уголовного кодекса.

Фейк

В новых поправках в федеральный закон об обращении с животными появилась уголовная ответственность за издевательства над зверями. За публикацию в интернете живодерских кадров посадят в колонию на шесть лет или оштрафуют на пять миллионов рублей. Такие сообщения начали циркулировать в пабликах во «ВКонтакте».

Правда

Действующий федеральный закон запрещает пропаганду жестокого обращения с животными, а также производство, показ и распространение подобных кадров. Нарушителей наказывают административно, выписывая штрафы с максимальной суммой до нескольких сотен тысяч рублей.

Последние поправки в закон касались не ужесточения ответственности, а введения удостоверений и формирования реестра общественных инспекторов. Это добровольцы, которые занимаются поиском случаев жестокого обращения с животными для передачи материалов в правоохранительные органы.

Уголовная ответственность для живодеров существует и сейчас, но максимальный срок наказания составляет до пяти лет при отягчающих обстоятельствах, а штрафы не превышают 80 тысяч рублей. При этом только публикация видео с издевательством над животным к уголовному делу не приведет.

Статья предусматривает, что реальное наказание за такие деяния предусмотрено только для группы лиц либо если живодер издевался над питомцем в присутствии ребенка или применял садиcтские методы в отношении нескольких животных.

В распространяемом сообщении фактически смешаны разные нормы: запрет на пропаганду жестокого обращения из Федерального закона № 498 и уголовная ответственность из статьи 245 Уголовного кодекса, а также добавлены недостоверные сведения о наказаниях.

Причиной возникновения слухов могли стать реальные законопроекты, которые в 2025 году вносили в Госдуму. Среди них предлагалось по решению суда конфисковывать питомцев у жестоких владельцев.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.