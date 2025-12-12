Сегодня 19:34 «Кадры ужасающие». Живодерка в Ленобласти била собаку головой об асфальт — видео Издевательство живодерки над собакой Габби в Ленобласти попало на видео 0 0 0 Эксклюзив

Живодерка из Ленобласти била собаку головой об асфальт в целях воспитания. Однако возбуждать уголовное дело отказались из-за отсутствия трупа животного. Подробности — в материале 360.ru.

Карликовый пинчер по имени Габби выросла в приюте. Пять лет назад ее забрала волонтер Лариса Игнатьева. Она выходила собаку, социализировала ее и передала Екатерине из Луги. Но животное оказалось далеко не в хороших руках. «Габби у нас появилась в 2020 году, мы привезли ее из питомника Санкт-Петербурга, который расформировывался по причине смерти владелицы. Габби была вообще не социализирована и в не очень хорошем состоянии для двухлетней суки. Она не умела ходить на поводке, кушать и пить из миски, боялась всего абсолютно. Она не видела никогда травы, воды, камней», — рассказала Лариса 360.ru.

Мы прожили вместе с Габби около года, она получила достаточную социализацию, то есть мы ее брали везде с собой. Она училась от моих собак, общалась с моими детьми, но все-таки недоверие к людям у нее осталось. Лариса Игнатьева волонтер

Но Габби прошла через многое и многому научилась. Этого, по словам волонтера, было достаточно, чтобы начать новую жизнь в другой семье. Лариса надеялась, что новые хозяева окружат Габби любовью и она уже будет по-другому относиться к людям. «Катерина вышла сама на меня, узнав о том, что я ищу хозяина для собаки. Мы познакомились, начали постепенно их с Габби знакомить, чтобы она не переживала, не волновалась и спокойно смогла переехать к Кате жить», — поделилась собеседница 360.ru. «Я никогда не бросаю никого. Всегда помогаю, постоянно на связи. И об этом Катя знала. Иногда она мне звонила, иногда мы с ней встречались в городе на прогулке», — добавила Лариса.

«Кадры ужасающие, настоящее издевательство» О пропаже собаки волонтер узнала 27 ноября. Она тут же кинулась на помощь: сказала, что нужно делать и где начать поиски.

Начала выяснять причину, как так получилось. Ну и впоследствии выяснилось, что Катя подняла на нее руку в воспитательных целях, как она мне объяснила. Но это было не так… О том, что она сделала, мы узнали уже по видео. Это настоящее издевательство. Столько вымещено было зла, агрессии в сторону маленькой собаки. Лариса Игнатьева волонтер

В ночь на 27 ноября Екатерина была в местном кафе и выпивала. Габби, по ее словам, вела себя плохо — убегала и пряталась. Екатерина несколько раз ударила собаку по морде, чтобы успокоить. Затем она вышла с Габби на улицу, но собака сбежала. Камеры видеонаблюдения зафиксировали шокирующую сцену: Екатерина схватила Габби за задние лапы и с силой ударила головой об асфальт. Затем хозяйка унесла измученную собаку за угол.

Мне ничего не оставалось делать, как защитить Габби — пойти написать заявление участковому. Участковый провел следствие, и буквально на днях я получила копию дела, копию записи видеозаписи с камер с места, где все это происходило. Кадры ужасающие, они не укладываются в голове абсолютно. Вопрос «как смогла, как сделала» — он прям постоянный. Дело закрыто, в возбуждении отказано, потому что никто не увидел состава преступления. Лариса Игнатьева волонтер

Она заверила, что останавливаться не собирается и пойдет писать заявление в прокуратуру. Габби до сих пор не нашли. Собака словно растворилась, заметила Лариса.

Прокуратура Луги взяла на контроль расследование жестокого обращения с животным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводится процессуальная проверка.