Зоозащитники обвинили хабаровский приют в растрате муниципальных денег

Зоозащитница Анна Полещук обвинила руководство хабаровского приюта «Добрый пес» в издевательствах над животными. В беседе с 360.ru она рассказала, что собак морят голодом.

По словам Полещук, бывший владелец улан-удэнского приюта для животных получил право на отлов бездомных собак в Хабаровске. На выполнение муниципального контракта выделили деньги, но дошли ли они до приюта?

По мнению зоозащитницы, творится беспредел. Собак почти не кормят, свежего мяса им вообще не дают. Кроме того, животным не ставят прививки, а там сейчас началась эпидемия чумки.

«Там нет воды, там нет еды», — уверена зоозащитница.

Волонтеров, которые приносили нормальную еду животным, перестали пускать на территорию, отметила она. При этом владельцы приюта постоянно объявляют сборы на содержание животных.

Несколько дней назад конфликт между зоозащитниками и работниками местного приюта в Хабаровске обернулся дракой. Разгневанные активисты набросились на одного работника. Руководство приюта все обвинения отвергает.