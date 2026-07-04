В Конго подтвердили 1502 случая лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго лабораторно подтвердили 1502 случая заболевания лихорадкой Эбола с начала эпидемии. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене в соцсети X .

За сутки число заболевших увеличилось на 42, умерших — на 26. Всего с начала вспышки 15 мая умерли 473 человека, 628 пациентов лечатся в медучреждениях, 213 полностью выздоровели.

Еще 11 360 человек находятся под наблюдением, у них были контакты с больными.

В понедельник было известно о 1274 случаях заболевания.

Ранее врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев заявил, что в России риск заразиться вирусом Эбола близок к нулю. Всех пассажиров, прибывающих из карантинных зон, проверяют санитарно-эпидемиологические службы.