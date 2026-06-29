Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 360

Количество жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 360. Об этом сообщила пресс-служба Национального института общественного здравоохранения.

Специалисты зафиксировали 1274 случая заболевания. Летальность болезни увеличилась до 28,3%. Эпицентром вспышки по-прежнему остается провинция Итури. Там зарегистрировали 83,6% смертей.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали текущую ситуацию с лихорадкой Эбола в ДРК чрезвычайной. Организация не исключила опасность для других стран.

Ранее стало известно, что первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола выявили во Франции. Инфекцию обнаружили у врача гуманитарной организации.