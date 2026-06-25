Инфекционист Румянцев подчеркнул, что контролировать распространение Эболы проще, чем других инфекций

Врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев в интервью радио Sputnik оценил вероятность проникновения вируса Эбола в Россию и распространения его на территории страны.

Японские ученые предупредили о возможном появлении вируса Эбола в странах Евросоюза в течение месяца. Румянцев пояснил, что на данный момент в РФ этой инфекции нет.

«Реализован усиленный санитарно-эпидемиологический контроль за всеми пассажирами, прибывающими из карантинных зон. В России разработана тест-система для выявления вируса Эбола. Поэтому риск распространения, я бы сказал, нулевой», — подчеркнул Румянцев.

Он также отметил, что Минздрав подтвердил наличие вакцинных платформ, которые можно быстро адаптировать под конкретную мутацию вируса для профилактики распространения инфекции.

Эбола опасна своей симптоматикой: обильной рвотой и тяжелой диареей. Без лечения эта инфекция может быть опасной из-за обезвоживания, но при адекватном лечении практически все пациенты выздоравливают.

По мнению инфекциониста, контролировать распространение Эболы проще, чем других инфекций. Человек не заразен, пока у него не разовьются симптомы, а клиническая картина при их появлении яркая. Кроме того, вирус Эбола не распространяется воздушно-капельным путем, а передается только при тесном контакте с заболевшим.