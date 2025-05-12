В Китае раскрыли отношение к предложению Путина о переговорах с Украиной

Власти Китая поддерживают все усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения», — так он прокомментировал инициативу российского лидера о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

Во время пресс-конференции в Кремле, которая состоялась в ночь на воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине, возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Российский лидер добавил, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны немедленно согласиться на предложение Путина. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично прилететь в Стамбул для участия в переговорах с президентом России.