В Кишиневе закрылся «Русский дом»

С субботы, 4 июля, «Русский дом» (Российский центр науки и культуры) в Кишиневе закрылся на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба Россотрудничества.

Причиной прекращения работы стало принятое в конце прошлого года решение МИД Молдавии не продлять российско-молдавское межправительственное соглашение о создании и работе культурных центров, подписанное еще в 1998 году.

«Время все расставит по своим местам. Уверены, что у граждан Молдовы не угаснет интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке», — привела пресс-служба слова руководителя ведомства Игоря Чайки.

Он добавил, что представитель «Русского дома» продолжит работу в посольстве России в Молдавии.

Ранее стало известно, что в МИД России посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию. Причиной рекомендации стало усиление дискриминации российских граждан в республике.