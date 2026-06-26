В МИД РФ посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

В Молдавии усиливается дискриминация российских граждан, поэтом россиянам стоит воздержаться от поездок в республику. Об этом сообщил МИД РФ на официальном сайте .

«Дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания», — отметили в министерстве.

При вылете из молдавской столицы российских граждан искусственно затягивают процедуры досмотра, из-за чего пассажиры зачастую опаздывают на рейсы. Таможенники требуют «добровольной» сдачи мобильных устройств, россияне часто получают немотивированные отказы во въезде в страну.

Накануне в аэропорту Молдавии задержали дипломатических курьеров МИД РФ. Посольство РФ заявило официальный протест.