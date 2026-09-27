В ЮАР при стрельбе в баре погибли 17 человек

SAPS: при стрельбе в ЮАР погибли 17 человек и 15 пострадали

По меньшей мере 17 человек стали жертвами и еще 15 пострадали в результате стрельбы в баре в шахтерском поселке Ведела на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции страны в Facebook*.

По данным правоохранительных органов, вооруженная группа из восьми человек ворвалась в заведение и открыла огонь по посетителям. Погибли 13 мужчин и четыре женщины. Нападавшие также забирали у жертв мобильные телефоны.

После стрельбы злоумышленники подожгли несколько автомобилей и скрылись на двух машинах. Полиция направила на их поиски усиленные подразделения, однако никого не задержала. Мотив преступления остается неизвестным.

Ведела находится примерно в 80 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга. По данным полиции, в текущем году в ЮАР в среднем за сутки погибают в результате убийств 63 человека.

Ранее на детской площадке в Нью-Йорке застрелили двух мужчин.

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