В Калифорнии 14-летняя девочка родила от отца и оставила малыша у дороги

LA Times: школьница в Калифорнии родила от своего отца

Школьница родила ребенка от своего отца и оставила малыша на дороге. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

По версии следствия, житель Калифорнии Серхио Гальвес Перес подвергал дочь насилию, в результате чего она забеременела. Новорожденную девочку нашли 1 августа у дороги в округе Монтерей.

Школьницу передали под опеку местного агентства по защите детей. Переса же задержали в Мексике: ему предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжкого вреда. Маму подростка также задержали по подозрению в создании угрозы жизни несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что в Индии 13-летняя девочка родила в туалете больницы. После родов ее малыша взяли под наблюдение, а о случившемся сообщили органам опеки.