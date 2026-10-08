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    В Калифорнии 14-летняя девочка родила от отца и оставила малыша у дороги

    LA Times: школьница в Калифорнии родила от своего отца

    Фото: РИА «Новости»

    Школьница родила ребенка от своего отца и оставила малыша на дороге. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

    По версии следствия, житель Калифорнии Серхио Гальвес Перес подвергал дочь насилию, в результате чего она забеременела. Новорожденную девочку нашли 1 августа у дороги в округе Монтерей.

    Школьницу передали под опеку местного агентства по защите детей. Переса же задержали в Мексике: ему предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжкого вреда. Маму подростка также задержали по подозрению в создании угрозы жизни несовершеннолетней.

    Ранее стало известно, что в Индии 13-летняя девочка родила в туалете больницы. После родов ее малыша взяли под наблюдение, а о случившемся сообщили органам опеки.

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