В Индии 13-летняя девочка родила в туалете больницы

В Индии 13-летнюю девочку доставили в больницу с сильной болью в животе, однако вскоре врачи выяснили, что подросток была беременна. В туалете медучреждения она родила ребенка. Об этом сообщило издание Times of India .

После родов ее малыша взяли под наблюдение, а о случившемся сообщили органам опеки.

Отцом ребенка оказался 19-летний сосед школьницы. Девочка больше года состояла с ним в близких отношениях. После внимания со стороны прессы правоохранители возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Ни мать новорожденного, ни его отец не захотели брать на себя заботу о младенце. Ребенка отправили в специальный приют, где он ждет усыновления.

Ранее в США 14-летняя девочка стала фигуранткой дела об убийстве собственного ребенка. По версии следствия, школьница скрывала беременность, а после родов расправилась с младенцем и пыталась спрятать тело.