«Держи мою руку, если больно – сжимай»: в Петербурге 9-летняя девочка помогла маме родить

В Санкт-Петербурге девятилетняя София помогла своей маме родить третьего ребенка прямо в машине. Об этом 360.ru рассказала сама новоиспеченная многодетная мать — Екатерина Мурадова.

По словам Екатерины, София решила поехать в роддом вместе с родительницей. Девочка мечтала быть первой, кто подержит малышку на руках. Правда, получилось так, что и в родах она поучаствовала.

Трое суток у будущей многодетной мамы шли тренировочные схватки. Накануне ее осмотрели медики и отпустили домой. В момент Х до роддома оставалось 20 минут, но автомобиль попал в пробку.

В итоге у женщины отошли воды в тот момент, когда она была на пути в роддом. С ней также были водитель и сестра. Они попросили полицейских о сопровождении и тут же позвонили в клинику, чтобы врачи консультировали семью в режиме реального времени. София положила портфель маме под голову, расстелила стопку пеленок. Школьница увидела, как начала появляться головка.

«София дала мне свою руку и сказала: „Мамочка, держи, если будет больно — сжимай“. Одной рукой я держала дочь, другой — головку», — поделилась Екатерина.

Залезть к роженице на заднее сиденье больше никто не мог — не хватало места. Остановить машину, по словам Екатерины, было бы довольно опасным решением. В итоге малышка родилась буквально за десять минут, и в роддом семья заходила уже в новом составе.

По словам женщины, ей многие написали, что София якобы получила психологическую травму, однако мама в этом сомневается. По ее словам, школьница переживала, но была не в шоке, а в восторге — она не отходила от сестры и миллион раз сказала о том, как ее любит.

«„Мамочка, я тебя люблю, мамочка, какая ты молодец“. Это было просто бесконечно», — поделилась Екатерина.

Анализы у мамы и новорожденной малышки были идеальными: на третьи сутки их уже выписали домой.