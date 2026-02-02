Блогера из Петербурга осудили на 15 лет за изнасилование школьницы

Блогера из Петербурга осудили на 15 лет колонии строгого режима за изнасилование девочки-подростка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении уточнили, что жертвой насильника стала девочка 2013 года рождения.

По данным ГСУ СК по Петербургу, с января 2021 года по февраль 2024 года фигурант систематически насиловал школьницу в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила к нему делать уроки. Позже мужчина съехался с матерью девочки, но забрал подростка жить в свою комнату.

По информации «Фонтанки.ру», фигурант родился в 1993 году в Подмосковье, переехал переехал в Петербург, наше работу на Никольском кладбище и начал вести православный блог.

