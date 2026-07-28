Жалоб от российских туристов из-за землетрясения в Японии не поступало

РСТ: российские туристы не обращались с жалобами после землетрясения в Японии

Жалоб от российских туристов с японского острова Косю, где произошло землетрясение, не поступало. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По предварительной информации туроператоров, организованных российских туристов в районах, затронутых землетрясением, немного. Направление не является массовым.

«Экскурсионные программы по Японии продолжаются с учетом рекомендаций местных властей», — подчеркнули в Российском союзе туриндустрии.

Как отметил коммерческий директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов, как правило, туристы из России ездят в Японию осенью или весной — во время цветения сакуры или сезона красных кленов.

По словам эксперта РСТ Андрея Подколзина, предупреждение о цунами не затрагивает зоны, где находятся граждане РФ. В союзе продолжают внимательно следить за ситуацией.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото. Подземные толчки начались примерно в 16:27 (в 10:27 по московскому времени).