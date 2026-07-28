На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю в Японии. Главное метеорологическое агентство страны сообщило об угрозе цунами.

Подземные толчки начались примерно в 16:27 (10:27 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине приблизительно 10 километров.

Угрозу цунами агентство объявило для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

Утром у побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр залегал в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского на глубине более 63 километров. В поселке колебания ощущали не более чем на три балла. Данных о пострадавших не поступало, угрозу цунами объявлять не стали.

До этого землетрясение случилось в Сочи. Магнитуда составила 3,6.