В Израиле перехватили выпущенную из Йемена ракету

Израильские военные перехватили выпущенную из Йемена ракету, которая летела в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля», — заявили в армии.

До этого в ЦАХАЛ сообщали о воздушной тревоге в некоторых районах страны.

Ранее израильская авиация атаковала несколько объектов в йеменской столице Сане. Главной целью для ударов стали Генштаб и оборонное ведомство мятежного движения «Ансар Аллах». Также под ударом оказались топливный склад в центральной части города и еще один военный объект.

До этого премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что страна начала работать над правовым ответом на удар Израиля по Дохе. По его словам, нельзя игнорировать действия, направленные на нарушение суверенитета государств.