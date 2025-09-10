Израиль атаковал базу хуситов в Йемене

Израиль атаковал здания Минобороны и Генштаба повстанцев в Сане

Израильская авиация совершила атаку на несколько объектов в подконтрольной хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. Главной целью ударов стали Генеральный штаб и оборонное ведомство повстанцев, сообщил источник в движении ТАСС .

Сейчас экстренные службы должны определить степень повреждений и собрать информацию о пострадавших.

«Израильские удары нацелились на Министерство обороны и Генеральный штаб. Эти объекты стали основной целью атаки», — сообщил источник.

Также под удар попали военный объект и топливный склад в центральной части Саны.

Еще одной целью атаки стал район, где находится подконтрольное правительству хуситов Министерство финансов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что авиация нанесла серию ударов по военным объектам хуситов.

В ведомстве заявили, что в зону поражения попали лагеря боевиков, командный штаб и склад с горючим.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что это стало ответом на пуски хуситами беспилотников и ракет в направлении Израиля.

Ранее премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани объявил о подготовке правового ответа страны на атаку Израиля по Дохе.