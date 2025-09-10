Катар пригрозил Израилю комплексно ответить на удар

Премьер Катара Аль Тани заявил о праве на ответ на удар ЦАХАЛ

Катар начал работу над правовым ответом на удар Израиля по Дохе. Об этом заявил премьер-министр эмирата Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, его процитировал телеканал Al Jazeera .

«Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами», — подчеркнул шейх.

По его словам, Катар не потерпит нарушений своего суверенитета и предпримет необходимые действия для предотвращения новых атак. Премьер добавил, что в стране создадут команду под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая разработает правовые меры в ответ на израильские удары.

Аль Тани подчеркнул, что Катар связался с дружественными государствами и скоро объявит об ответе на действия ЦАХАЛ.

Ранее Аль Тани обратил внимание, что атака Израиля сорвала соглашение о прекращении огня, заключенное с палестинским движением ХАМАС. Он также призвал не закрывать внимание на поведение израильского руководства.