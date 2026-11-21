Ювелир Паоло Булгари скончался в Италии в возрасте 89 лет. Вместе с братом Николой он унаследовал ювелирную империю Bulgari, основанную в ​​конце XIX века. Об этом сообщило издание Il Sole 24 ore .

«Любил Италию и был ее послом в мире. Ушел из жизни величайший ювелир нашего времени», — заявили члены знаменитой семьи.

Булгари родился 8 октября 1937 года третьим ребенком Джорджо Булгари, одного из двух сыновей серебряных дел мастера греческого происхождения Сотирио Булгари, открывшего свою первую мастерскую в Риме в 1884 году.

Считается, что именно третье поколение ювелирной династии вывело Bulgari на мировой рынок в качестве люксового бренда для аристократии и кинозвезд. В 2011 году семья продала контрольный пакет акций группе LVMH, Булгари остался президентом компании.

Он умер 21 ноября. Панихида пройдет 23 ноября в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалимме.