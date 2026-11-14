Ее необычных героев полюбил весь мир. 119 лет назад родилась Астрид Линдгрен
14 ноября отмечается 119 лет со дня рождения писательницы Астрид Линдгрен
119 лет назад, 14 ноября 1907 года, родилась писательница Астрид Линдгрен. Мир навсегда запомнил ее как создателя Карлсона, Эмиля из Леннеберги и Пеппи Длинныйчулок.
Писательница не боялась нарушать правила детской литературы и делать своих героев «неправильными». Ее Пеппи жила без взрослых, Карлсон обосновался на крыше, а Эмиль постоянно устраивает проделки.
Персонажи книг часто были непослушными, зато оставались искренними и смелыми, поэтому они навсегда покорили сердца миллионов детей по всему миру.
Работы Линдгрен перевели более чем на 100 языков, а их общий тираж превысил 200 миллионов экземпляров. Первую книгу писательница опубликовала только в 37 лет. Перед этим она работала стенографисткой, машинисткой и секретарем в Королевском автомобильном клубе.