119 лет назад, 14 ноября 1907 года, родилась писательница Астрид Линдгрен. Мир навсегда запомнил ее как создателя Карлсона, Эмиля из Леннеберги и Пеппи Длинныйчулок.

Писательница не боялась нарушать правила детской литературы и делать своих героев «неправильными». Ее Пеппи жила без взрослых, Карлсон обосновался на крыше, а Эмиль постоянно устраивает проделки.

Персонажи книг часто были непослушными, зато оставались искренними и смелыми, поэтому они навсегда покорили сердца миллионов детей по всему миру.

Работы Линдгрен перевели более чем на 100 языков, а их общий тираж превысил 200 миллионов экземпляров. Первую книгу писательница опубликовала только в 37 лет. Перед этим она работала стенографисткой, машинисткой и секретарем в Королевском автомобильном клубе.