Воры в балаклавах ограбили магазин Bulgari в Риме

Il Messaggero: ювелирный магазин Bulgari в Риме ограбили на 500 тысяч евро

Giuseppe Lami
Фото: Giuseppe Lami/Global Look Press

Злоумышленники пробрались в магазин Bulgari на улице Виа деи Кондотти в Риме в ночь на воскресенье, 9 июня. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggero.

Преступники украли ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Общий ущерб составил около 500 тысяч евро.

По предварительной версии, воры проникли в магазин через отверстие в полу одного из служебных помещений. В банде было пять человек, свои лица они спрятали за балаклавами.

Полиция прибыла на место происшествия, когда сработала сигнализация. Сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения внутри магазина, а также с камер в соседних бутиках. В настоящее время расследование продолжается.

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