Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 9 Мая, в котором не было упоминания о вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией — поразительный сюрреализм. Такое мнение высказал ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети Х .

Он выразил недоумение тем, как европейские чиновники трактуют эту дату. При этом для большинства граждан праздник связан прежде всего с победой СССР и восстановлением мира на континенте.

«Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 Мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии „европейских ценностей“, при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией», — написал он в соцсети X.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также поздравил немцев с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув решающую роль Красной армии. Это вызвало волну критики в интернете.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное письмо по случаю Дня Победы. В нем Вучич назвал 9 Мая одной из самых светлых дат в истории человечества и вечным символом непокорности и героизма народов.